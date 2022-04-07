Пекин, 7 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Североатлантическому альянсу, этому продукту холодной войны, давно уже место в прошлом. Об этом официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил 7 апреля на брифинге.

(сс) U.S. Army photo by Sgt. David Turner) Военные учения НАТО

Китайского дипломата попросили прокомментировать возможное присоединение Финляндии к НАТО. Он отметил, что оценивать гипотетическое событие не будет, однако напомнит о ясной позиции Китая.

«НАТО — это детище холодной войны, которое уже давно должно было стать частью истории», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД КНР заявил, что НАТО стоило расформировать сразу после распада Советского Союза.

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