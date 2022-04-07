Анкара, 7 апреля 2022, 12:53 — REGNUM Суд по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги над 26 гражданами Саудовской Аравии приостановлен, а дело должно быть передано в ближневосточное королевство, соответствующее решение было принято 7 апреля. Об этом сообщает New York Post.

Журналист Джамаль Хашогги
Журналист Джамаль Хашогги
(сс) April Brady. Project on Middle East Democracy

Ранее государственный обвинитель по делу рекомендовал передать дело королевству, утверждая, что судебный процесс в Турции останется безрезультатным. Министр юстиции Турции поддержал рекомендацию, добавив, что судебный процесс в Турции возобновится, если турецкий суд не будет удовлетворен исходом разбирательства в королевстве. Однако неясно, откроет ли Саудовская Аравия, которая уже начала закрытый процесс над некоторыми обвиняемыми, новый судебный процесс.

Решение было принято, несмотря на предупреждения правозащитных организаций о том, что передача дела Саудовской Аравии приведет к сокрытию убийства, в причастности к которому подозревается наследный принц Мухаммед бин Салман.

Кроме того, Турция, переживающая экономический спад, пытается восстановить свои сложные отношения с Саудовской Аравией и рядом других стран региона. В некоторых сообщениях СМИ утверждалось, что Эр-Рияд связал улучшение отношений Турцией с закрытием дела против саудовцев.