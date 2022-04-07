Анкара, 7 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Суд по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги над 26 гражданами Саудовской Аравии приостановлен, а дело должно быть передано в ближневосточное королевство, соответствующее решение было принято 7 апреля. Об этом сообщает New York Post.

(сс) April Brady. Project on Middle East Democracy Журналист Джамаль Хашогги

Ранее государственный обвинитель по делу рекомендовал передать дело королевству, утверждая, что судебный процесс в Турции останется безрезультатным. Министр юстиции Турции поддержал рекомендацию, добавив, что судебный процесс в Турции возобновится, если турецкий суд не будет удовлетворен исходом разбирательства в королевстве. Однако неясно, откроет ли Саудовская Аравия, которая уже начала закрытый процесс над некоторыми обвиняемыми, новый судебный процесс.

Решение было принято, несмотря на предупреждения правозащитных организаций о том, что передача дела Саудовской Аравии приведет к сокрытию убийства, в причастности к которому подозревается наследный принц Мухаммед бин Салман.

Кроме того, Турция, переживающая экономический спад, пытается восстановить свои сложные отношения с Саудовской Аравией и рядом других стран региона. В некоторых сообщениях СМИ утверждалось, что Эр-Рияд связал улучшение отношений Турцией с закрытием дела против саудовцев.