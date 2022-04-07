Саранск, , 12:53 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 127 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справился 62 601 житель республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе подтвердили 65 870 случаев заражения коронавирусом, из них 82 – за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1356 человек, один летальный случай среди пациентов с коронавирусом был зарегистрирован за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончался также один человек.

В ковид-центры республики были госпитализированы 11 пациентов, накануне в больницы попали 27 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне после перенесенного COVID-19 выписались 55 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 62 474 жителя Мордовии.

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