Ярославль, , 13:10 — REGNUM В Ярославской области продолжается рост цен на основные продукты питания. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Ярославльстата.

Продукты Pixabay.com

Цены представлены в сравнении за неделю 25 марта по 1 апреля 2022 года.

Так, если 25 марта средняя цена на сахарный песок составляла 83 рубля 50 копеек, то уже к 1 апреля она выросла до 86 рублей и 18 копеек — подорожание составило 3,55%. Макароны и гречка выросли на 3,4% за килограмм.

Больше всего подорожали капуста белокочанная — на 19,2% и лук репчатый — на 17,8%. Внушительный рост показал и картофель, его стоимость поднялась на 11,7%. Стоит отметить, что рост цен на эти продукты обычно приходится на весну, когда заканчивается старый урожай.

Дешевле стали помидоры — на 6,8% процента и бананы — на 6,1%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области в марте подорожали продукты питания