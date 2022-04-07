Первомайский район, Оренбургская область, 7 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Первомайском районе Оренбургской области предприниматель привлечен к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкоголя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Водка

По данным ведомства, коммерсант реализовывал этиловый спирт и алкогольные напитки без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота в магазине. В торговой точке было обнаружено 26,5 литра алкоголя без документов о легальности его производства.

В отношении бизнесмена возбудили административное дело. По итогам его рассмотрения предприниматель оштрафован на 100 тыс. рублей. Алкоголь конфискован. Постановление суда в законную силу не вступило.