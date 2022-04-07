Калуга, 7 апреля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Отечественную систему интеллектуального управления молочным стадом внедряют в деревне Богимово Ферзиковского района Калужской области. Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы

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Программно-аппаратный комплекс «Милк Ит» разработан калужскими и обнинскими ИТ-компаниями «Агротек», «Галактит» и «Метра», и пока работает в тестовом режиме. Доильное место в нем автоматизировано, также система позволяет отслеживать не только объёмы отданного коровой молока, но и состояние здоровья животного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприятие предпринимателя из Калуги Игоря Скляра смогло успешно заменить немецкие комплектующие.