Барнаул, , 18:13 — REGNUM В Алтайском крае, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и новому порядку оказания помощи взрослым пациентам с онкозаболеваниями, по итогам первого квартала 2022 года стала более чем реальна и достижима главная цель инноваций — приблизить онкопомощь к пациентам, сделать ее максимально быстрой и прозрачной. Подробности сообщает сайт Алтайского краевого онкологического диспансера «Надежда».

Процедуры в онкодиспансере Александр Погожев © ИА REGNUM

С начала года в регионе отмечается существенный рост случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи при лечении онкопатологий. Речь идет, прежде всего, о широком использовании малоинвазивной хирургии, 3D-конформной лучевой терапии, современных лекарственных препаратов — их в краевом онкодиспансере назначают всем, кому показан данный вид лечения, исходя из гистологических особенностей опухоли.

«В целом, мы положительно оцениваем новый порядок оказания онкологической помощи. Радует и тот факт, что пандемия коронавируса становится более управляемой, что дает нам возможность активизировать выездную работу», — отметил главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов.

Так, в конце марта специалисты краевого онкоцентра совместно с врачами Диагностического центра Алтайского края выезжали в Камень-на-Оби с акцией «Онкопатруль». За два дня работы был проконсультирован 151 житель из населенных пунктов Каменской медико-географической зоны, выявлено семь онкологических заболеваний кожи.

Кроме того, онкологи провели серию мастер-классов для коллег из Каменской ЦРБ, направленных на повышение онконастороженности и совершенствование механизмов онкопоиска среди населения.

«Потери от онкологических заболеваний по-прежнему занимают одно из ведущих мест в структуре смертности населения региона, поэтому важно своевременно выявлять и начинать лечение. А сделать это без современного оборудования просто невозможно. Именно оно помогает медикам диагностировать опухоль на ранней стадии, когда область ее лаколизации практически не видна», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

По его словам, в 2021 году благодаря реализации программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», во все онкологические диспансеры Алтайского края было поставлено современное медицинское оборудование, которое позволило нам значительно расширить возможности оказания помощи жителям региона.

«Помимо этого, чтобы приблизить к населению медпомощь данного профиля, сегодня в трех межрайонных больницах работают Центры амбулаторной онкологической помощи. В 2019 году начал работать такой центр в Камне-на-Оби, в 2020 — в Алейске, а в 2021 — в Славгороде. В прошлом году благодаря установленному в центрах высокоточному диагностическому оборудованию медики выявили почти 400 злокачественных новообразований. В текущем году мы планируем открыть такой центр в Заринске», — пояснил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Здравоохранение» предусматривает повышение качества диагностики злокачественных новообразований и формирование экспертной системы «второе мнение» при постановке онкологического диагноза. С 1 января 2021 года на базе федеральных медицинских организаций функционируют все 18 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.

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