Йошкар-Ола, , 12:48 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 7 апреля лечение получают 87 пациентов, из них у 22 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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У всех 87 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 76 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 11 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы три человека, выписаны 11 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 апреля выздоровели с начала пандемии 43 157 жителя республики, за последние сутки выписаны четыре человека. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 334 случая заражения коронавирусом, из них восемь — за последние сутки.

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