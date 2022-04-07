Цюрих, Швейцария, , 12:47 — REGNUM Против отстранения российских спортсменов от международных соревнований выступила Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA). Об этом 7 апреля ассоциация заявила на своём официальном сайте.

Олимпиада George Hodan

Сообщается, что исполнительный комитет WOA обсудил ситуацию на Украине и её последствия для олимпийского движения.

«Исполнительный комитет WOA решил, что основные принципы олимпийского движения, изложенные в пунктах 4 и 6 Олимпийской хартии, должны всегда соблюдаться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что право спортсменов как отдельных лиц на участие в спортивных мероприятиях должно поддерживаться и поощряться.

В заявлении также сказано, что в «Декларации о поддержке Олимпийской хартии» спортсмены обязались «противостоять любому политическому или государственному вмешательству в автономию спортивных организаций».

Тем не менее, WOA заявляет, что «понимает и уважает» рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении России, но при этом «твёрдо убеждена», что решение об участии в соревнованиях должно приниматься каждым спортсменом отдельно.

Напомним, Всемирная ассоциация олимпийцев — международная организация, объединяющая спортсменов-участников олимпийских игр. Она была основана в 1995 году по инициативе президента МОК Хуана Антонио Самаранча.