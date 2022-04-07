Воронеж, , 12:46 — REGNUM Проведение торгов на приобретение 63 низкопольных автобусов большого класса, оборудованных кондиционерами, для Воронежа согласовал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Об этом он сообщил в телеграм-канале 7 апреля.

Автобус Дарья Драй © ИА REGNUM

«Продолжаем обновление автопарка для пассажирских перевозок в Воронежской агломерации. Согласовал проведение торгов на покупку 63 низкопольных автобусов большого класса на метане и с кондиционерами», — написал глава региона.

Он уточнил, что на эти цели будет выделено до 1,17 млрд рублей.

«Сейчас с поставками могут быть определенные задержки, но постараемся, чтобы автобусы вышли на линии уже в первом полугодии этого года», — добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти анонсировали закупку в 2022 году для маршрутов Воронежа около сотни новых автобусов.