Йошкар-Ола, 7 апреля 2022, 12:46 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 7 апреля выздоровели с начала пандемии 43 157 жителя республики, за последние сутки выписаны четыре человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Масочный режим
Масочный режим
Скрин фото страницы правительства Калужской области «ВКонтакте»

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 334 случая заражения коронавирусом, из них восемь — за последние сутки. 1081 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом, за предыдущие пять дней среди пациентов с коронавирусом не было зарегистрировано ни одного летального случая в республике.

За день в ковид-стационары госпитализировали троих пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 6 апреля лечение получали 95 пациентов, из них у 24 человек подтверждено заражение коронавирусом.

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