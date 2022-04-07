Йошкар-Ола, 7 апреля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 7 апреля выздоровели с начала пандемии 43 157 жителя республики, за последние сутки выписаны четыре человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 334 случая заражения коронавирусом, из них восемь — за последние сутки. 1081 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом, за предыдущие пять дней среди пациентов с коронавирусом не было зарегистрировано ни одного летального случая в республике.

За день в ковид-стационары госпитализировали троих пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 6 апреля лечение получали 95 пациентов, из них у 24 человек подтверждено заражение коронавирусом.

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