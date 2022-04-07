Москва, , 12:44 — REGNUM В Московском регионе цены на новостройки будут расти как минимум в пределах годовой инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что в I квартале 2022 года в московском регионе резко выросли продажи новостроек.

Новостройки Иван Шилов © ИА REGNUM

«Такой рост продаж обусловлен следующими факторами: заявлениеv властей об ограниченном действии льготной ипотеки, низкими на тот момент ставками на банковские депозиты, высокой инфляцией. Эти факторы подталкивали граждан рассматривать покупку недвижимости как удачный способ сохранения накопленных средств, – сказал Сафонов. — Март внёс дополнительный аргумент. На фоне угроз экономических санкций и обесценения рубля покупка недвижимости считалась альтернативной возможностью сохранения накоплений. Скорее всего, во II квартале ситуация притормозит».

Как пояснил экономист, все, кто мог приобрести жилье в I квартале, купили, а во II квартале изменилось все.

«Выросла цена ипотеки, выросли цены на строительные материалы и оплату труда, курс рубля показал стабильность, и граждане частично вернули деньги в банки под высокие проценты. Спекулятивный спрос ушёл, а новый спрос ещё не сформировался со своими долгосрочными планами, — сказал Сафонов. — Цены на новостройки расти будут. Как минимум в пределах годовой инфляции 17-20%. Но уже сейчас застройщики начинают искать более дешевые проектные решения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов объяснил, будет ли в России резкий скачок цен на новостройки.