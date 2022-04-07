Калуга, 7 апреля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Предприятие предпринимателя из Калуги Игоря Скляра смогло успешно заменить немецкие комплектующие. Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На предприятии производят сушильные шкафы для одежды, электронную «начинку», инструментальные тележки и слесарные верстаки. После введения санкций предприниматель смог заменить комплектующие из ФРГ на страны Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рыбозавод в Якутии готов к увеличению производства на фоне антироссийских санкций.