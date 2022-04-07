Южно-Сахалинск, 7 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске 7 апреля отметили День провозглашения ДНР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

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По оценкам организаторов на акцию собралось не менее 400 участников — общественники, студенты, депутаты, пенсионеры.

Митинг с флагами, плакатами прошёл в поддержку действий президента РФ Владимира Путина и российской армии при проведении спецоперации в защиту Донбасса, а также в честь восьмой годовщины создания ДНР.

«Восемь лет беспримерного мужества жителей Донбасса! Восемь лет подвига народного ополчения! Восемь долгих лет перенесенных лишений, горя, потерь близких и родных… Восемь лет безграничной стойкости и веры в Победу, веры в Россию! С праздником, родные! Россия пришла! Мы вместе и навсегда! И сегодня сахалинцы — с вами! Своих не бросаем!», — написал в телеграм-канале председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин.

Руководитель Сахалинской региональной общественной организации «Братство Александра Невского» Виктор Горбач выступил в поддержку президента РФ и спецоперации на Украине:

«Я считаю, что наша страна, наш народ на протяжении многих столетий подвергался нападению со стороны стран Запада. Сегодня праздник Благовещения — это символ нашего Русского мира. К сожалению, со стороны Запада мы наблюдаем агрессию к нашей восточно христианской цивилизации. С 2014 года на территории Украины наблюдается гонение на Православную церковь. Закрываются храмы. Священников притесняют, некоторые из них были вынуждены уехать. За ношение Георгиевской ленточки человек может оказаться в тюрьме. Мы надеемся, что Украина будет освобождена».

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 7 апреля отметили восьмую годовщину провозглашения Декларации о суверенитете Донецкой Народной Республики — на центральной арене стадиона имени Ленина в краевой столице состоялся митинг-концерт в поддержку специальной военной операции и независимости республик.