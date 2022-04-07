Москва, , 12:44 — REGNUM Рынок ранок или поздно выровняет ситуацию, цены в РФ нормализуются и придут к равновесию, считает член экспертного совета предпринимателей при правительстве Москвы, общественный уполномоченный по вопросам организации детского досуга в столице Павел Ковшаров. Об этом он 7 апреля завил ИА REGNUM, комментируя рост цен на товары в магазинах РФ.

Цены на канцелярию © ИА REGNUM

«Главным фактором такого равновесия является стабилизация, которая произойдет только после завершения специальной военной операции и установления понятных курсов валют, правил поставок, импорта товаров, выстраивания новых логистических цепочек, появления понятных правил валютных операций, стабилизации ставки рефинансирования, ее снижения или субсидирования. На все это даже после завершения спецоперации может уйти 3-4 месяца», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что сейчас государством принимается множество мер поддержки как для импортеров, так и для производителей. »Снова появилась глобальная идея импортозамещения, к сожалению, сильно запоздавшая. Чтобы ускорить процесс нормализации и стабилизации цен необходимо появление субсидируемых кредитов, особенно для производителей, так как невозможно ничего создать и строить при кредитах 25-30%. Необходимо значительное сокращение контрольно-надзорной нагрузки, так как сейчас все должны думать о создании новых производств, новых цепочек поставок, сокращении расходов, а не о том, как избежать штрафа Роспотребнадзора и как не попасть на очередную проверку трудовой инспекции. Совершенно точно сейчас необходимы налоговые стимулы и прежде всего для производителей, не только тех, которые заняты импортозамещением. Только все этим меры в комплексе приведут к значительному росту инвестиций в производство и стабилизации цен и объёмов поставок продукции», — пояснил Ковшаров.

Он признал, что одной из причин роста цен стал ажиотаж. »Некоторые производители товаров, в том числе продуктов питания, подняли цены на свои товары просто потому, что увидели ажиотажный спрос — сахар, крупы и так далее. Это было сделано с одной стороны, чтобы погасить резкий рост спроса на товары, а с другой они использовали текущую ситуацию», — добавил эксперт.