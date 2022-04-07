7 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в Сенате США одобрили программу ленд-лиза для Украины.

Мирослава Романенко, , 13:32 — REGNUM В Сенате США одобрили программу ленд-лиза для Украины. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 7 апреля указано на официальном сайте Сената США.

Флаг США Иван Шилов © ИА REGNUM

Данный законопроект призван ускорить процесс доставки оружия на Украину. Отныне будут отменены ограничения по предоставлению в аренду или на поставку военной техники и оружия на Украину.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine| Украина». Многие задались вопросом, кто в итоге будет расплачиваться за эту «помощь».

"Сенат США одобрил законопроект о программе ленд-лиза для Украины. Красавцы! СССР в каком году расплатился за помощь союзничков?.. Читатели подсказывают, что Россия как правопреемник СССР закрыла «долг» в 2006 году», — отметил автор телеграм-канала «Open Ukraine| Украина».

«Есть подозрения, что платить будет уже некому…» — отреагировал Дмитрий С.

«Кто за всё будет расплачиваться?» — недоумевает Любовь М.

«Ленд-лиз — не ленд-лиз, теперь у них оружие есть», — отметил FD.

«3 миллиарда Украина набрала долгов за один только март. В общем, понятно все с ними», — добавил Goodwin.

«Украине проще стать Россией и обнулить долги, чем выплачивать», — не без сарказма написала Людмила А.

«Вот Зеле (Зеленскому — М. Р.) на это наплевать. Он-то уж точно ничего отдавать не будет, а люди потом на эту Америку долгие века батрачить будут. Понимание придет, но будет поздно», — комментирует Андрей.

Пустое кресло Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Только тут янки просчитались. Не будет такого государства, как Украина, а значит, не будет и возврата», — в свою очередь считает Андрей.

«Если раньше война была до последнего украинца, то теперь она будет ещё и за счёт украинцев», — отреагировал IB.

«Вот это союзничек у Украины», — иронизирует $en@tor.

«Это они подписали смертный приговор Зеленскому. Он теперь явно никуда не денется с Украины», — отреагировал Иван Yuryevich.

«С точки зрения… [американской] экономики они все правильно делают. Их промышленность будет забита заказами, а деньги они возьмут за счет выпуска гособлигаций, которые продадут. Это такой мыльный пузырь, они его постоянно раздувают. Там, в… [Америке] кредиты навязывают всем подряд, чуть ли не бомжам», — отметил Владимир М.

«По ходу расплачиваться будет Западная Украина с Польшей», — пишет LG.

«Значит, зЗападную Украину всё-таки оставят для оплаты долгов», — задумалась Екатерина.

«Украинцы до сих пор верят, что им всё дарят?» — недоумевает один из участников обсуждения.

«Да… США нужен длительный конфликт доя разгона экономики», — добавил 45 757.

«США — мировые лидеры по мародёрству! Кому война — кому мать родна», — написал ВВ.

Залп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот и получается, что Украины не будет. Ни одна область не захочет брать на себя долг», — пишет Тамара.

«[Зеленский]… мало того, что подставил свою страну, своих людей для отработки интересов США, так ещё остатки Украины за это и платить будут», — отреагировала Наталья.

«Так США только так помогают. Другой формы нет, спонсорства нет. Капиталисты. Там каждый день Байден красиво вещает о помощи в миллионы долларов. Это все в долг. Украина будет потом выплачивать в течение 3−4-х поколений», — добавил Yura.

«Американский Сенат одобрил поставки военного имущества Украине по «ленд-лизу». Данная схема предполагает оплату с отсрочкой Украиной всех поставленных грузов военного назначения. По принципу «кому война, а кому мать родная». США во время войны как всегда готовы «по-братски» ПРОДАТЬ свое оружие. США как самый крупный производитель оружия в мире всегда на деле выступают за масштабные и кровопролитные войны по всему миру, приносящие богатство и власть производителям оружия», — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист и политик Дмитрий Василец.