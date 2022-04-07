Липецк,
7 апреля 2022, 12:43 — REGNUM Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал жителей региона стать донорами для военных, участвующих в специальной военной операции на территории Украины.
Донорская кровь
(сс) LuAnn Hunt
«Неоднократно получал вопросы — как можно помочь нашим парням, выполняющим боевые задачи в рамках специальной военной операции на Украине. Знаю, что многие готовы пойти добровольцами, но необходимости в этом нет. Наши войска четко выполняют все поставленные командованием задачи. Однако важно понимать, что это боевые действия и, к сожалению, есть потери среди наших ребят», — написал Артамонов в своём телеграм-канале.
В Липецкой области началась акция по сдаче донорской крови. Донорами стали Игорь Артамонов и представителям центра патриотического воспитания и объединением допризывной подготовки «Альфа».
Губернаторам Белгородской и Курской областей направили письма с предложением доставить запасы донорской крови в госпитали, находящиеся на территории этих регионов.
«Липецкая областная станция переливания крови и в обычные дни принимает до 200 доноров в сутки. Давайте увеличим это число. Лишними эти запасы никогда не будут», — заявил Артамонов.