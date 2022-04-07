Липецк, 7 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал жителей региона стать донорами для военных, участвующих в специальной военной операции на территории Украины.

(сс) LuAnn Hunt Донорская кровь

«Неоднократно получал вопросы — как можно помочь нашим парням, выполняющим боевые задачи в рамках специальной военной операции на Украине. Знаю, что многие готовы пойти добровольцами, но необходимости в этом нет. Наши войска четко выполняют все поставленные командованием задачи. Однако важно понимать, что это боевые действия и, к сожалению, есть потери среди наших ребят», — написал Артамонов в своём телеграм-канале.

В Липецкой области началась акция по сдаче донорской крови. Донорами стали Игорь Артамонов и представителям центра патриотического воспитания и объединением допризывной подготовки «Альфа».

Губернаторам Белгородской и Курской областей направили письма с предложением доставить запасы донорской крови в госпитали, находящиеся на территории этих регионов.