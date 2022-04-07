Москва, 7 апреля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Введение новых санкций США против России и близких главы государства Владимира Путина было ожидаемо. Об этом сегодня, 7 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Россия обязательно ответит на американские санкции», — заверил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков заявлял, что в Кремле знают, что введение новых санкций со стороны США возможно.

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