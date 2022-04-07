Нижний Новгород, , 12:41 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 7 апреля с начала пандемии провели 5 697 241 тест для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней увеличился и составил 195,2 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 7407 тестов на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 7 апреля увеличился и составил 20%. Коэффициент распространения инфекции продолжает снижаться, он составил 0,74.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 559 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 394 257 человек на утро 7 апреля.

За сутки госпитализирован в ковидные стационары 41 житель области, накануне в больницы попали 103 человека.

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