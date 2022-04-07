Ханты-Мансийск, , 12:40 — REGNUM В Югре за сутки на 7 апреля госпитализировали 22 больных с COVID-19, 277 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом, на 85 человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 7 апреля является Ханты-Мансийск — 24.

С начала пандемии в Югре к 7 апреля насчитывается 207 668 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 203 340 пациентов, 2524 скончались (на одного пациента больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре за сутки выявили 101 человека с коронавирусом