Ханты-Мансийск, 7 апреля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 7 апреля госпитализировали 22 больных с COVID-19, 277 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом, на 85 человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 7 апреля является Ханты-Мансийск — 24.

С начала пандемии в Югре к 7 апреля насчитывается 207 668 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 203 340 пациентов, 2524 скончались (на одного пациента больше, чем днём ранее).