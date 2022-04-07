Стокгольм, , 12:54 — REGNUM Шведская актриса Нуми Рапас, известная по роли в фильме «Прометей», примет участие в съёмках сериала Constellation. Об этом 7 апреля пишет издание Deadline.

Нуми Рапас Скриншот YouTube

В предстоящем проекте Рапас сыграет женщину, выжившую в космической катастрофе и пытающуюся восстановить хронологию событий своей жизни. Также в сериале появится актёр Джонатан Бэнкс, а исполнительными продюсерами выступят Трейси Скоффилд («Навстречу шторму») и Мишель МакЛарен («Население 436»).

Напомним, что в настоящее время дата выхода Constellation не раскрывается. Производством сериала занимается сервис Apple TV Plus.

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