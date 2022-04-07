Донецк, 7 апреля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе остаются до 3,5 тыс. украинских боевиков.

Andrew Butko Эдуард Басурин

«Мы предполагаем, что (на территории завода) осталось порядка 3-3,5 тыс. Но нужно учитывать все-таки тот факт, что и жители Мариуполя, кто-то из них взял оружие, поэтому количество может быть намного больше», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басурин заявил, что основные бои в центральной части Мариуполя закончились.

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