Кувандык, Оренбургская область, , 12:37 — REGNUM В Оренбургской области завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство трех человек, в том числе ребенка. Материалы направлены прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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По данным следствия, преступление совершено утром 24 декабря 2021 года в Кувандыке. Мужчина проник на территорию частного дома и напал на бывшую супругу, 13-летнего сына и мать супруги. При этом злоумышленник использовал два взрывных устройства. Умысел на убийство доведен до конца не был, ввиду активного сопротивления потерпевших и своевременной медицинской помощи. После совершенного нападения мужчина скрылся.

В результате нападения 64-летняя женщина и ребенок получили травмы в виде осколочных повреждений поражающими элементами взрывного устройства. Им потребовалась госпитализация.