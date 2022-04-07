Оренбуржца будут судить за покушение на убийство трёх человек
Кувандык, Оренбургская область, 7 апреля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство трех человек, в том числе ребенка. Материалы направлены прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
По данным следствия, преступление совершено утром 24 декабря 2021 года в Кувандыке. Мужчина проник на территорию частного дома и напал на бывшую супругу, 13-летнего сына и мать супруги. При этом злоумышленник использовал два взрывных устройства. Умысел на убийство доведен до конца не был, ввиду активного сопротивления потерпевших и своевременной медицинской помощи. После совершенного нападения мужчина скрылся.
В результате нападения 64-летняя женщина и ребенок получили травмы в виде осколочных повреждений поражающими элементами взрывного устройства. Им потребовалась госпитализация.