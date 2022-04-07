Донецк, , 12:36 — REGNUM Более 80 украинских националистов были уничтожены за сутки силами Донецкой Народной Республики. Об этом 7 апреля сообщили в Народной милиции ДНР.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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»За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 83 украинских националиста, девять огневых точек», — говорится в сообщении с телеграм-канале.

Кроме того, были уничтожены две 122-миллиметровых реактивных системы залпового огня БМ-21 «Град», два бронированных автомобиля и два грузовых транспортных средства.

«Захвачены одна 122-миллиметровая реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», две бронированные машины и три грузовых транспортных средства», — добавили в Народной милиции.

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Помимо этого 23 украинских военнослужащих 56-й, 54-й и 25-й бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, силы Донецкой Народной Республики полностью зачистили от украинских националистов населённый пункт Сладкое.