Симферополь, 7 апреля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Киевский районный суд Симферополя заочно вынес приговор участнику украинского незаконного вооруженного формирования — крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ) Изету Гданову. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю 7 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установлено судом, Гданов вступил в состав незаконного формирования в 2015 году. Там он проходил обучение «с целью совершения диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым». В батальоне он занимал «должность заместителя руководителя по воспитательной работе и связям с общественностью».

Уголовное дело в отношении Гданова по статье об участии в незаконном вооружённом формировании было возбуждено УФСБ в сентябре 2021 года.

Решением Киевского районного суда города Симферополя Гданов признан виновным, ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Приговор вынесен заочно, поскольку осуждённый находится на территории Украины. Он объявлен в федеральный и международный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее УФСБ по Крыму и Севастополю сообщило о задержании подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ).