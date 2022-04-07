Эрбиль, Ирак, 7 апреля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Жилые дома в иракском городе Эрбиль попали под ракетный обстрел со стороны террористов. Об этом 7 апреля сообщает Shafaq со ссылкой на источник.

Schriever.af.mil Ракета

По данным журналистов, боевики нанесли удар по жилому району Хабат, используя самодельные реактивные снаряды. Одна из ракет упала в районе нефтеперерабатывающего завода, а ещё две разорвались в жилой застройке вблизи реки Аль-Заб.

Источник отметил, что пусковые установки ракет были установлены в районе аль-Хамдания.

По предварительным данным, за нападением стоят боевики группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).