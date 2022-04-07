Уфа, 7 апреля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. 150 мер антикризисного характера разработали в Башкирии для поддержки экономики региона. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Glavarb.ru Здание правительства Башкирии

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Данный вопрос был рассмотрен на заседание проектного офиса по антикризисным мерам в экономике в центре управления Башкирией.

Первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов сообщил, что в регионе был подготовлен предварительный проект плана первоочередных мер, который включает в себя 150 мер поддержки.

Данный план был разделен на десять блоков: ускорение использования бюджетных средств, институциональные меры, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, отраслевые меры поддержки, диверсификация экспорта и мер по борьбе с ограничениями интеграции России в мировую экономику, обеспечение критического импорта, социальная поддержка, в том числе поддержка рынка труда, мониторинг и стабилизация ситуации с ценами, поддержка инвестиций.

Кроме этого, в плане предусмотрено создание в регионе академии туризма, агентства кластерного развития, запуск центра развития инноваций, создание специального административного района, организация центра обратного инжиниринга. Чиновники предполагают, что эти мероприятия позволят региону выйти на новый качественный уровень.