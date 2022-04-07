Якутск, , 12:31 — REGNUM Рыбзавод в Якутской области готов к увеличению производства на фоне антироссийских санкций. Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Форель Pixabay.com

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На предприятии уверены, что цена на местную форель будет в четыре раза ниже по сравнению с импортной и в настоящее время на производстве находится 5 тысяч мальков, которые в будущем дадут порядка шести тонн продукции.

Также рыбзавод ведет переговоры с местными производителями о корме, который ранее был импортным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первое в России производство автомобиля-блендера для проведения гидравлического разрыва пластов в нефтяной промышленности начало Курганское предприятие «Кургандормаш».