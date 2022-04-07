Рязань, 7 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Четыре заявки на предоставление кредитных ресурсов общим размером 1,26 млрд рублей разместил на портале госзакупок Центр закупок Рязанской области, сообщает 7 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Рязань

Заёмные средства, каждый по 315 млн рублей, предназначены на финансирование дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств региона.

Согласно документации, кредитные ресурсы предоставляются в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в сумме500 млн рублей сроком на три года с даты заключения контракта.

До 22 апреля принимаются заявки, определить поставщика услуги планируют 26 апреля 2022 года.