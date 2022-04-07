Минск, 7 апреля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. У России и Белоруссии появляются новые возможности на фоне санкций и ухода с рынка Союзного государства западных компаний. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 7 апреля на расширенном заседании совбеза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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По его словам, теперь предстоит осваивать на рынке огромнейшие ниши. Возникает вопрос, что именно — лоббисты, конкуренция или коррупция — прежде мешали этому.

«Для наших стран действительно открываются новые окна возможностей. С уходом западных компаний с рынка Союзного государства высвободились огромнейшие ниши, которые нам предстоит освоить», — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский лидер также заявил, что санкции против Минска на Западе готовили давно и ввели бы вне зависимости от событий на Украине.

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