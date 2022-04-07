Сеул, , 12:29 — REGNUM 10 мая избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приступит к обязанностям главы государства в администрации, расположенной в комплексе министерства обороны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителя переходного комитета избранного главы государства.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Вопрос о том, где избранный президент начнет работу, был предметом активных спекуляций, поскольку план Юн Сок Ёля по переносу президентского офиса из Голубого дома в комплекс министерства обороны был отложен на несколько недель из-за сопротивления текущей администрации.

Ожидается, что переезд ускорится после того, как кабинет министров утвердит часть средств, необходимых для переезда.

«10 мая, когда новое правительство приступит к работе, президент Юн Сок Ёль приступит к исполнению своих президентских обязанностей, не оставляя вакуума безопасности», — сказал представитель комитета журналистам.

Между тем чиновник подчеркнул, что переезд всего аппарата президентской администрации к 10 мая вряд ли будет возможен. Он сообщил, что комиссия подготовила план действий, учитывающий различные ситуации.