Сеул, 7 апреля 2022, 12:29 — REGNUM 10 мая избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приступит к обязанностям главы государства в администрации, расположенной в комплексе министерства обороны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителя переходного комитета избранного главы государства.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
대한민국 대법원

Вопрос о том, где избранный президент начнет работу, был предметом активных спекуляций, поскольку план Юн Сок Ёля по переносу президентского офиса из Голубого дома в комплекс министерства обороны был отложен на несколько недель из-за сопротивления текущей администрации.

Ожидается, что переезд ускорится после того, как кабинет министров утвердит часть средств, необходимых для переезда.

«10 мая, когда новое правительство приступит к работе, президент Юн Сок Ёль приступит к исполнению своих президентских обязанностей, не оставляя вакуума безопасности», — сказал представитель комитета журналистам.

Между тем чиновник подчеркнул, что переезд всего аппарата президентской администрации к 10 мая вряд ли будет возможен. Он сообщил, что комиссия подготовила план действий, учитывающий различные ситуации.