Каракулинский район, Удмуртия, , 12:28 — REGNUM Усадьба купца Ведерникова И. Ф, которая находится в Каракулино, включена в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает администрация Каракулинского района на своей странице в социальной сети.

Архитекутрный комплекс Усадьба купца Ведерникова vk. com/id422525787 пресс-служба музея Каракулино

Комплекс усадьбы включает два здания — 2-х этажный кирпичный дом и одноэтажный деревянный дом, построенные на рубеже XIX–XX веков. Во дворе усадьбы установлена мраморная плита с могилы купца Ведерникова, найденная в другом населенном пункте.

Купец Илларион Фотиевич Ведерников был меценатом, председателем Попечительского совета.

С 1991 года в бывшей усадьбе, в доме сына купца работает музей Каракулинского района. Кирпичное здание усадьбы было передано музею в 2016 году с целью создания единого комплекса.

Включение в реестр объектов культурного наследия регионального значения было проведено на основании заключения государственной историко- культурной экспертизы и приказа Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики от 29 марта 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, мэрия Екатеринбурга продала памятник архитектуры «Усадьба Елизаветы Бородиной». Здание находится рядом с резиденцией уральского полпреда. Согласно документации, сумма торгов составила более 146 млн рублей.

Читайте также: Мэрия Екатеринбурга продала старинную усадьбу за 146 млн рублей