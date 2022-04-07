Орск, Оренбургская область, 7 апреля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области задержан полицейский мобильного взвода ОБ ППСП МУ МВД России «Орское». Его подозревают во вымогательстве взятки. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

ru.torange.biz Уголовное дело

По версии следствия, полицейский потребовал от орчанина 50 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности в связи с выявленным преступлением в сфере незаконного оборота наркотических средств. Возбуждено уголовное дело. Следователь ходатайствует о заключении правоохранителя под стражу.

В пресс-службе УМВД России по Оренбургской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, факт противоправной деятельности выявили оперативники собственной безопасности регионального УМВД. Автоинспектор незаконно получил от жителя города Орска денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

«При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке», — сказали в ведомстве.