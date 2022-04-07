София, , 12:27 — REGNUM Во всех пассажирских поездах Болгарской железной дороги (БЖД) информация об остановках и правилах проезда будет дублироваться на английском языке. Об этом 7 апреля пишет софийская газета «Факты».

Поезд (сс) ImagesBG

Нововведение стало возможным благодаря очередному проекту ЕС по поддержке БЖД. Из соответствующих репродукторов будет звучать голос известного болгарского актера и радиоведущего Николая Вачева.

По предварительным данным, на реализацию указанного проекта было истрачено около $100 тыс.

Предполагается, что в течение ближайшего полугода англоязычными информационными блоками будут оснащены пригородные поезда по всей Болгарии.