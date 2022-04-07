Курган, 7 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Первое в России производство автомобиля-блендера для проведения гидравлического разрыва пластов в нефтяной промышленности начало Курганское предприятие «Кургандормаш». Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mikenorton Mногостадийный гидроразрыв пласта

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Задачей такой машины является подготовка смеси и закачка ее в устье скважины, и в данный момент это полностью импортозамещающий проект, так как в нем все, от подготовки шасси и изготовления надстройки, до разработки программного обеспечения — является отечественным.

В настоящее время машина пока работает в тестовом режиме, однако уже претендует на роль основного конкурента иностранным аналогам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что саратовский завод «Газаппарат», изготавливающий высокотехнологичное оборудование для объектов газовой и нефтяной промышленности, отказался от запчастей из США и разработал свои.