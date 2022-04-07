Москва, , 12:24 — REGNUM В отношении Google LLC введены ограничительные меры за несоблюдение российского законодательства и за многочисленные американской ИТ-компанией нарушения. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Роскомнадзора.

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В частности, к компании Google будут применены такие меры, как запрет на распространение рекламы Google LLC и его информационных ресурсов.

Отмечается, что видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы РФ.

В Роскомнадзоре уточнили, что ограничительные меры в отношении Google будут действовать до полного устранения нарушений российского законодательства.

ИА REGNUM ранее сообщало, в марте Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к интернет-сервису News. Google.

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