Джакарта, , 12:23 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что из 165 индонезийских граждан, проживающих на Украине, 133 человека вернулись домой, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Tiomax80

«Мы благодарны за то, что на сегодняшний день все граждане Индонезии, которые хотели эвакуироваться, благополучно находятся в Индонезии. 133 индонезийских гражданина покинули Украину», — заявила Ретно Марсуди.

По данным МИД Индонезии, 133 индонезийских гражданина, в том числе 80 человек, были эвакуированы с помощью эвакуационного самолета, пять человек были эвакуированы в Бухарест, но решили вернуться в страны проживания, такие как Россия, Турция, Дания и Катар.

Еще 32 гражданина Индонезии решили остаться на Украине, из них 23 человека остались по личным причинам, а остальные являются сотрудниками посольства Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с министром иностранных дел Панамы Эрикой Муйнес в Джакарте.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД Индонезии и Панамы обсудили потенциал будущего сотрудничества