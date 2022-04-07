* запрещённая в России организация

Кабул, , 12:23 — REGNUM Представитель китайской компании CNPCI на встрече с заместителем премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил о заинтересованности компании в возобновлении инвестиций в Афганистане.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Заместитель пресс-секретаря движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани написал на своей странице в «Твиттер», что глава китайской международной компании CNPCI встретился 6 апреля со вторым вице-премьером Абдул Саламом Ханафи, чтобы обсудить вопросы инвестиции компании в Афганистане.

Ханафи заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приветствуют инвестиции в различные сферы экономики Афганистана.

Заместитель премьер-министра заверил китайскую сторону, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовы сотрудничать в сфере инвестиций и реализации различных проектов.

CNPCI — китайская государственная нефтегазовая компания, крупнейшая энергетическая компания Китайской Народной Республики.

Компания выразила заинтересованность в инвестициях в Афганистан после того, как Китай недавно провёл встречу министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран, на которой присутствовал Амир Хан Моттаки, министр иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).