Петропавловск-Камчатский, , 12:22 — REGNUM На Камчатке в Елизово в парке культуры и отдыха «Сказка» 7 апреля состоялась патриотическая акция в честь 8-й годовщины со дня принятия решения о независимости Донецкой Народной Республики, Дня Подвига, а также в поддержку проводимой спецоперации в защиту Донбасса. В мероприятии приняли участие 1,5 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

Следите за развитием событий в трансляции: «"Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Читайте также: Мы добьёмся сдачи марионеточного киевского режима — Магадан вышел на митинг

«Вся наша страна выступает в поддержку специальной операции на территории Украины. Граждане России становятся волонтёрами, участвуют в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса, помогают в реабилитации беженцам в это нелёгкое для них время, потому что мы — едины! Потому что мы своих не бросаем!» — сказал депутат Думы Елизовского муниципального района Валерий Завьялов.

Акция прошла по инициативе Совета Камчатского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

Поддержать армию России и президента Владимира Путина пришли представители молодежных и ветеранских некоммерческих организаций, национально-культурных объединений, учащиеся кадетских классов школ Елизова, военнослужащие, вокальные и хореографические творческие коллективы, жители Елизова и Петропавловска-Камчатского.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане активисты «Боевого братства» 7 апреля в День провозглашения Донецкой Народной Республики провели флешмоб и митинг в поддержку российской армии и специальной военной операции в защиту Донбасса.