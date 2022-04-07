Хабаровск, , 12:27 — REGNUM В Хабаровском крае 7 апреля отметили восьмую годовщину провозглашения Декларации о суверенитете Донецкой Народной Республики — на центральной арене стадиона имени Ленина в краевой столице состоялся митинг-концерт в поддержку специальной военной операции и независимости республик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Референдум в ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Митинг-концерт собрал более 400 человек.

В поддержку президента РФ Владимира Путина и проводимой им политики участники митинга развернули Государственный российский флаг. Между выступлениями активистов «Боевого братства», депутатов и общественников выступали творческие коллективы дворца Дружбы «Русь».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане активисты «Боевого братства» 7 апреля в День провозглашения Донецкой Народной Республики провели флешмоб и митинг в поддержку российской армии и специальной военной операции в защиту Донбасса.