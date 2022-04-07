Казань, 7 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Татарии за сутки выявили 259 случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 260 тестов на COVID-19. Госпитализировали за минувший день 70 заболевших, сообщает 7 апреля общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в республике зарегистрировано 139 094 случая заражения коронавирусом, выздоровели 131 915 пациентов, скончались 1,9 тыс. человек. За сутки больничный закрыли 364 пациента, умерли четверо инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии привиться от коронавируса можно в поликлиниках, а также в мобильных пунктах, которые расположены в торговых центрах и учреждениях культуры.

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