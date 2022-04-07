Биробиджан, 7 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В столице Еврейской АО Биробиджане запланированы несколько крупных массовых мероприятий в честь годовщины Дня Победы. Отметить этот день масштабно поручил губернатор региона Ростислав Гольдштейн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Парад Победы

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«9 Мая пройдёт Парад Победы, «Бессмертный полк», «Вальс Победы», выставка военной техники и не только. Запланирован парад юнармейских отрядов, эстафета, спортивные мероприятия, велопробег. На нескольких площадках будут выступать городские коллективы», — рассказал мэр Биробиджана Максим Семёнов.

По его словам, план мероприятий формируется и будет готов на следующей неделе. Помимо мероприятий, горожан обязательно будут кормить солдатской кашей, пообещали в мэрии. В Сквере Победы в честь памятного дня состоится митинг.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовку к параду Победы начали в российских регионах. В Екатеринбурге военная техника прошла по улицам 5 апреля. Военный парад по случаю 77-й годовщины Победы анонсировали в Москве.