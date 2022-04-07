Орел, 7 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Заявление в суд о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Орловской области, направила прокуратура Орловской области в областной суд по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры 7 апреля.

Шеврон «Прокуратура России»

Ранее прокуроры совместно со следователями изучили материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны в районе деревень Погорельцево Шаблыкинского района, 3-е Н-Долгое Должанского района, Пешково Знаменского района Орловской области. Установлено, что в период оккупации Орловской области нацистами и их пособниками в 1941 — 1943 годах в отношении жителей применялись пытки, истязания, массовый террор.

В частности, установлено, что в июне 1942 года в по указанию командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Шлеммера было создано карательное подразделение «Украинская компания» под руководством Мирошниченко по прозвищу «Гетман». Только в Знаменском районе Орловской области каратели убили более 170 жителей, в том числе младенцев, женщин и стариков.

Всего за период оккупации Орловщина нацисты и их пособники убили не менее 421 750 человек, более 56,4 тысяч человек были угнаны на каторжные работы в Германию. Факты убийства мирных жителей подтверждаются многочисленными свидетельствами, они установлены и подтверждены приговорами судов.

Цель заявления прокуратуры в суд — признание злодеяний военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза, как части плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии уничтожить и изгнать мирное население Советского Союза, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами. Рассмотрение заявления находится на особом контроле прокурора области.