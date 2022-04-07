Москва, 7 апреля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского пройдут 8 апреля на Новодевичьем кладбище, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

Следите за развитием событий в трансляции: «Смерть российского политика Владимира Жириновского – все новости»

«Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии в 14.00», — отметили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Накануне сообщилось о том, что похороны могут пройти на Троекуровском кладбище в Москве, где похоронены его родственники.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бессменный лидер ЛДПР умер в Москве в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Свои соболезнования направил президент России Владимир Путин.