Пенза, , 12:18 — REGNUM В Пензенской области выявили 233 новых случая заражения коронавирусом, выписали за сутки 764 человека. В госпитали доставили 49 ковид-пациентов, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

По состоянию на 7 апреля общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 181 042 случаев. Выздоровели за все время 171 696 пациентов, скончались 5636 человек, из них шесть — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, промышленное производство вакцины от COVID-19 «Конвасэл» запущено в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.

Читайте также: Гинцбург дал рекомендации по ревакцинации назальной вакциной от COVID-19